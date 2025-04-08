Происшествия

Продолжается розыск пропавшего псковича в куртке фирмы Nike

Продолжается розыск Андрея Петрова, пропавшего без вести 7 июня 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Андрей Петров 1992 года рождения проживал в Пскове в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые короткие волосы. Он был одет в черную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.