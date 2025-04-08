Происшествия

В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек. ВИДЕО

Жительница Бежаницкого района убила сожителя и знакомую под воздействием алкоголя в мае 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении следственного Комитета РФ по Псковской области.



Фото и видео: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 мая 2024 года обвиняемая совместно со своим сожителем и их общей знакомой совместно употребляли алкоголь. В последствии женщина на почве ревности нанесла своему сожителю и их гостье удары ножом в жизненно важные органы. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.

Местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УКРФ (убийство двух и более лиц).

На данный момент обвиняемая заключена под стражу. Установлено, что она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за насильственные преступления.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключили в ведомстве.