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По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура

В прокуратуре Псковской области сообщили о многочисленных обращениях граждан, последовавших после выхода в эфир радио ПЛН FM (102.6 FM) программы с участием помощника прокурора области Рахибы Сулеймановой. Напомним, в ходе программы представитель надзорного ведомства призвала граждан сообщать значимую информацию о противоправной деятельности ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной.

«Данный призыв нашел среди жителей региона высокий отклик», - рассказали в прокуратуре.

За три дня, прошедших после выхода программы ПЛН FM в эфир, зафиксирован ряд обращений студентов, бывших преподавателей ПсковГУ и других лиц.

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«Очень много сигналов поступило от сознательных граждан, в основном - это студенты и бывшие преподаватели, которые обладают значимой информацией по делу ректора ПсковГУ, да и не только про нее, но и в отношении некоторых других должностных лиц, которые не имеют отношения к университету», - сообщила Псковской Ленте Новостей старший помощник прокурора области Рахиба Сулейманова.

По ее словам, в настоящее время вся представленная информация проверяется и ей дается правовая оценка.

«Думаю, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по делу ректора, а возможно и не только по ней», - заключила помощник прокурора области.

Напомним, 8 апреля Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд принял решение арестовать ее на 2 месяца. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей.