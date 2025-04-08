Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной

Прокуратура призвала псковичей обращаться в следственные органы с информацией о противоправной деятельности ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.
Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.
Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.