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Псковичей призвали сообщать следователям о фактах противоправной деятельности ректора Натальи Ильиной

15.04.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура призвала псковичей обращаться в следственные органы с информацией о противоправной деятельности ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас по делу ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, как и по другим делам коррупционной направленности, которые в производстве, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления доказательственной базы. Что касается "дела Ильиной", я попрошу всех слушателей и зрителей, кому известна какая-то дополнительная информация относительно работы ректора ПсковГУ. Если у вас есть информация о ее противоправной деятельности, которая неизвестна следствию, призываю граждан обратится в следствие посредством дежурных телефонов и личных заявлений. Будем очень признательны», – сказала Рахиба Сулейманова.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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