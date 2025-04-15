Происшествия

Мошенники обманули нескольких жителей Пскова и Невеля

Ряд жителей Пскова и Невеля поддались на уловки злоумышленников и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким горожанам звонили неизвестные лица. И, в частности, под предлогами необходимости перевода сбережений на «безопасные счета», а также замены счетчиков в квартире и возможности приобретения криптовалюты ввели собеседников в заблуждение.

В итоге, потерпевшие, среди которых оказались как пенсионеры, так и молодежь, лишились в общей сложности более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.