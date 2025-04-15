Происшествия

Троих работающих без патента мигрантов выявили на стройплощадке школы в Гдове

В Псковской области во второй декаде апреля провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нарушитель», направленное на противодействие незаконной миграции. Сотрудники управления МВД России по Псковской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по Псковской области проверили более 200 объектов жилого сектора, строительства, торговли, мест компактного пребывания иностранных граждан и транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фото и видео: пресс-служба УМВД по Псковской области

В ходе рейда на строительной площадке средней общеобразовательной школы в Гдове установлены 3 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без патента, действующего на территории области. Нарушители были привлечены к административной ответственности, а двое из них будут выдворены за пределы страны.

Всего за период проведения операции выявлено более 80 административных правонарушений в сфере миграции, возбуждено 3 уголовных дела, установлено 3 лица, находящихся в федеральном розыске.

Кроме того, за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности составлено 15 протоколов об административном правонарушении по статье 18.10 КоАП РФ. К ответственности за привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии разрешительных документов привлечено 7 работодателей.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами требований законодательства Российской Федерации при осуществлении трудовой деятельности на территории страны.