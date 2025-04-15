Происшествия

«Сердца трех»: Пскович отправится в тюрьму за удар ножом своего конкурента

В суд направили дело в отношении жителя Пскова, причинившего тяжкий вред здоровью конкуренту за внимание девушки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствие установило, что конфликт начался в связи с тем, что симпатичная девушка пригласила на встречу двух парней, каждый из которых подумал, что именно он понравился девушке. Парни стали между собой выяснять отношения. Через несколько дней они встретились возле одного из торговых центров города Пскова, пригласив на встречу своих друзей. В результате конфликта один из друзей ударил ножом другого молодого человека, причинив тяжкий, опасный для жизни, вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.