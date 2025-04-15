Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичей, пытавшихся похитить продукты питания из гипермаркетов

Вечером 1 мая на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркетов на улице Труда и Рижском проспекте города Пскова поступил сигнал «Тревога». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники оперативно выдвинулись на места происшествий и по прибытии задержали псковичей 2008 и 1986 годов рождения, которые пронесли через кассовые узлы продукты питания, не заплатив за них.

2 мая в 21:19 находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что из гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «Тревога». В кратчайшие сроки сотрудники прибыли по указанному адресу и задержали псковича 1986 года рождения, совершившего хищение продуктов питания.

По данным фактам проводятся проверки.