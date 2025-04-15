Происшествия

Балкон горел на улице Венская в псковской деревне Борисовичи

Балкон горел в многоквартирном доме на улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района 3 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 20:47. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировано до приезда пожарных.

Ранее в этот же день поступило сообщение о возгорании мусора на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Белорусская в Пыталово. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 5 областных пожарных и 2 единицы техники.