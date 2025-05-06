Происшествия

Мужчина получил срок за дачу взятки и попытку задавить автомобилем Mercedes полицейского около ПсковГУ

Пскович оказался за решеткой за взятку инспектору УФНС России и попытку задавить полицейского в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

7 мая Псковский городской суд Псковской области провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова, которому было предъявлено обвинение в даче взятки в значительном размере налоговому инспектору УФНС России по Псковской области и применении опасного насилия в отношении сотрудника полиции, осуществляющего 19 апреля 2023 года охрану места задержания на площади Ленина у здания Псковского государственного университета. Подсудимый наехал на полицейского своим автомобилем Mercedes.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 291 и часть 2 статьи 318 УК РФ, назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дорогостоящий автомобиль конфискован.