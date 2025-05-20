Происшествия

Дачный дом и две хозпостройки сгорели в палкинской деревне Ахлупы

Возгорание дачного дома и двух хозяйственных построек произошло в воскресенье, 25 мая, в 16:21 в деревне Ахлупы Палкинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной стала неисправность отопительной печи. Спасены баня и хозяйственная постройка.

А в 22:49 в деревне Ульянцево Печорского муниципального округа специалисты противопожарной службы области ликвидировали возгорание бани. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники.