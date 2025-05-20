Происшествия

Жителя Пскова будут судить за совершение шести краж из магазинов

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении неоднократно судимого 67-летнего местного жителя, совершившего серию тайных хищений чужого имущества из помещений магазинов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В ходе следствия установлено, что в период времени с 2 февраля до 26 апреля гражданин целенаправленно приходил в магазины Пскова, где приискивал подходящий для дальнейшей реализации товар, который складывал в находящуюся при себе сумку, после чего, не оплатив его стоимость, проходил с ним через расчетно-кассовые зоны, тем самым совершая тайные хищения. Таким образом гражданину удалось совершить шесть краж.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.