Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в краже шампуня

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 28 мая задержали великолучан, которые совершили хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15.00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Ботвина – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали двоих великолучан, которые похитили из торгового зала девять флаконов шампуня общей стоимостью 4 747 рублей.



По факту хищения проводится проверка.