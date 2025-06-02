Происшествия

Двух жителей Дно лишили водительских прав по иску прокурора

Прокуратура Дновского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения медицинских ограничений к основам водительской деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установили, что два жителя города Дно, которые состояли на учете у врача-психиатра в следствие употребления запрещенных веществ, имели водительские удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «М».

Указанное свидетельствовало о наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

В связи с этим прокурор района направил в суд два заявления с требованием прекратить действие прав на управление транспортными средствами в связи с наличием у них медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, признать недействительными водительские удостоверения, выданные указанным гражданам.

Суд удовлетворил требования прокурора.