Происшествия

Великолучанка попала под суд за сбыт наркотиков знакомым

Великолучанка попала под суд за сбыт наркотиков среди своих знакомых, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

В марте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД по городу Великие Луки установили и задержали жительницу города, которая осуществляла сбыт наркотических средств среди своих знакомых.

Санкция части 1 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.