Происшествия

Дружинник помог найти заблудившуюся в печорском лесу пожилую женщину

Псковский дружинник помог найти заблудившуюся в лесу пожилую женщину, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

На этот раз события произошли в Печорском муниципальном округе – член отряда «Дружина» Евгений Соколов организовал поиски и помог найти пенсионерку, заблудившуюся в лесу.

В деревне Лесицко пропала женщина – ушла накануне в лес, дома не ночевала. Узнав о беде соседей, Евгений Соколов сделал заявление в службу «112» и вместе с сотрудниками полиции отправился на поиски.

К счастью, женщину удалось найти – в лесу, в 1,5 км от деревни. Соседка была полностью дезориентирована, не понимала, где находится, не могла идти.

Поисковики доставили пожилую женщину домой, передали родственникам, медицинская помощь ей не потребовалась.

«Благодарю наших дружинников и сотрудников полиции за неравнодушие и оперативную помощь», - подытожил губернатор.