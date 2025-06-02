Происшествия

В Санкт-Петербурге грузовик наехал на девять автомобилей

В Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого грузовик наехал на девять автомобилей на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Калининском районе. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

«Сегодня в 16:10 на 29 км внутреннего кольца КАД в Калининском районе 36-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с полуприцепом, перевозивший песок, неправильно выбрал дистанцию и наехал на девять автомобилей, стоявшие с целью съезда в Мурино», — написало ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали три человека. Один из них был госпитализирован, двое находятся в состоянии средней тяжести. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.