Происшествия

Диван сгорел в трехэтажном строении в Невеле

Возгорание дивана в трехэтажном неэксплуатируемом строении произошло на улице Маншук Маметовой в Невеле 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники. Строение удалось спасти.

А в 19:15 в этот день поступило сообщение о возгорании бани в деревне Спасское Псковского района. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Возгорание площадью 30 квадратных метров ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцы спасли хозяйственную постройку.