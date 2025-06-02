Происшествия

Петербуржца приговорили к 12 годам колонии за организацию нарколаборатории в Псковской области

Псковским областным судом постановлен приговор в отношении жителя города Санкт-Петербурга, который в составе организованной группы совершил незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Приговором суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.