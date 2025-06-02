Происшествия

Порховичку осудят за оплату покупок с украденной карты

В Порхове будут судить 45-летнюю женщину, которая совершила оплату покупок с украденной банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского муниципального округа.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней жительницы Порховского района, обвиняемой по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

В апреле 2025 года женщина, находясь в деревне Попадинка Порховского района в квартире у своей знакомой, с целью хищения денежных средств с банковского счета взяла из кошелька банковскую карту, которой в течение этого же дня оплатила покупки с помощью безналичной оплаты в магазинах Порхова. Она потратила в итоге 6 000 рублей.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.