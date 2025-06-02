Происшествия

Мусорный контейнер сгорел на Рижском проспекте в Пскове

Возгорание в мусоросборочной камере на первом этаже произошло в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове 14 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

А в 8:27 произошло тление утеплителя в потолочном перекрытии в неэксплуатируемом строении на улице Центральной в деревне Демя Новосокольнического муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Ночью огнеборцы ликвидировали возгорание бесхозного строения площадью девять квадратных метров в Южном переулке в деревне Макоедово Великолукского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники, спасен садовый дом.