Происшествия

Приставы вынудили жителя Локни вернуть отложенные собутыльником сбережения

В Псковской области мужчина похитил крупную сумму денег, которую потерпевший закопал под камнем на своём участке «на чёрный день». Взыскать ущерб в размере 387 тысяч рублей помогли судебные приставы, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФФСП РФ по Псковской области.

Узнав о тайнике в ходе совместного застолья, 50-летний житель Локни вернулся на место, выкопал банку с деньгами и потратил их на алкоголь и еду. Впоследствии он явился в полицию с повинной, частично возместил ущерб и признал вину, хотя позже путался в показаниях, ссылаясь на состояние опьянения и «договорённости» с приятелем. Потерпевший, понимая, что у него украли деньги и не собираются возвращать полностью, обратился в суд.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ, а также обязали взыскать ущерб в размере 387 тысяч рублей.

К взысканию суммы приступили сотрудники отделения судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов. Работник органа принудительного исполнения разъяснил должнику его права и обязанности, сделав акцент на мерах принудительного исполнения, которые наступят в случае несвоевременной выплаты долга. Однако осужденный не торопился оплатить задолженность.

В связи с этим судебным приставом-исполнителем был применен полный комплекс мер принудительного взыскания: арестованы счета в банках, вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ. А также была наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размер 27 тысяч 127 рублей. В результате проведенной работы вся сумма была взыскана в полном объеме.