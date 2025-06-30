Происшествия

Главу Гдовского района оштрафовали за нарушение срока ответа на запрос

Глава Гдовского района привлечен к административной ответственности за нарушение срока рассмотрения обращения индивидуального предпринимателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Районная прокуратура рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя о нарушении срока рассмотрения обращения. По результатам в отношении главы Гдовского района возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе проверки установлено, что ответ на обращение индивидуальному предпринимателю направлен за рамками установленного законом срока.

С учетом позиции прокуратуры, решением мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района глава муниципалитета признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.