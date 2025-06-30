Происшествия

В гидрометцентре рассказали о причинах июньского шторма

Градиентный ветер стал причиной массовых отключений электричества в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сильный ветер наблюдался, потому что мы были в тыловой части циклона. Это градиентный ветер, это не то шквалистое усиление ветра, которое бывает сильным, но кратковременным, например, при грозах, либо под кучево-дождевой облачностью. Градиентный ветер образуется в тыловой части циклона, когда холодная воздушная масса идет вслед за теплой, идет понижение температуры на высотах. В этом явлении нет ничего аномального или несвойственного нашему региону», - пояснила Тала Нещадимова.

Напомним, более 20 тысяч человек в Псковской области остались без электричества в следствие шторма.

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Вчера энергетикам удалось восстановить основную сеть, 8920 километров линий электропередачи и включить 3368 трансформаторных подстанций.