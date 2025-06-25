Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма

Энергетики восстановили 8920 километров линий электропередачи и включили 3368 трансформаторных подстанций, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram
«Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в особом режиме. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - говорится в сообщении.
«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
В своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что к вечеру вторника в Псковской области остаются без света чуть более 4,5 тысячи человек.
Напомним, что вследствие шторма женщина погибла под упавшим деревом на улице Луговой в Пскове.