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Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма

Энергетики восстановили 8920 километров линий электропередачи и включили 3368 трансформаторных подстанций, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram

«Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» остается в особом режиме. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме», - говорится в сообщении.

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«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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В своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что к вечеру вторника в Псковской области остаются без света чуть более 4,5 тысячи человек.

«На кадрах "Россети Северо-Запад" хорошо видно, что некоторые ЛЭП приходится не просто восстанавливать, а буквально создавать заново. Подключены 42 резервных источника питания. Восстановление продолжается без перерыва. Спасибо электрикам за такую тяжёлую работу», - отметил губернатор.

Напомним, что вследствие шторма женщина погибла под упавшим деревом на улице Луговой в Пскове.