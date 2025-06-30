Происшествия

В одном из компьютерных клубов Пскова произошел конфликт, переросший в драку

В УМВД России по Псковской области опровергли недостоверные сведения относительно инцидента, который произошел на текущей неделе в одном из компьютерных клубов на Рижском проспекте в Пскове.

Ранее в адрес Псковской Ленты Новостей поступило обращение от лица жителя города, в котором было указано, что в одном из компьютерных клубов города якобы было совершено нападение группой лиц на сотрудника. По словам информатора, сотрудник сделал замечание за непристойное поведение двум несовершеннолетним посетителям, после чего они покинули компьютерный клуб и дождались сотрудника на улице, где и напали на него. Пскович сообщил, что в результате нападение пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и в настоящий момент находится в медучреждении города. По словам заявителя, после инцидента руководство клуба отстранила от работы пострадавшего.

ПЛН обратилась за разъяснением в УМВД России по Псковской области, где сообщили, что зарегистрирован материал проверки по факту нанесения телесных повреждений посетителю игрового клуба. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил конфликт с другими посетителями, на замечания мужчина не реагировал и продолжал вести себя агрессивно. В результате чего 17-летний молодой человек на улице ударил его кулаком в лицо. Иных участников конфликта не было. Сведения об их этнической принадлежности не являются достоверными.

Работником заведения потерпевший не является и никогда не был. Все участники инцидента установлены и опрошены. Назначено проведение медицинской экспертизы для установления тяжести полученных травм.