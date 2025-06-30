Происшествия

Шесть минометных мин идентифицировали возле пустошкинской деревни Шилово

Шесть минометных мин идентифицировали в Пустошкинском районе 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в лесном массиве вблизи деревни Шилово Пустошкинского района идентифицированы шесть минометных мин времен Великой Отечественной войны калибра 120 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).