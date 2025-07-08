Происшествия

Полицейский помог мужчине выбраться из задымленной квартиры в Пыталово

Внештатный оперативный дежурный оперуполномоченный группы уголовного розыска ОМВД России по Пыталовскому району капитан полиции Алексей Федоров спас местного жителя из задымлённой квартиры, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото и видео: ОМВД России по Пыталовскому району

Ранее стражам правопорядка поступило сообщение о возгорании в здании на улице Белорусская в Пыталово. Алексей Фёдоров незамедлительно выдвинулся на указанный адрес и, прибыв на место происшествия, увидел, что в многоквартирном доме дым идёт из окна на первом этаже.

Очевидцы происходящего сообщили полицейскому, что в этой квартире может находиться человек. Правоохранитель, не раздумывая, бросился к входной двери, попытался достучаться до жильца, но ему никто не ответил. Самостоятельно отпереть входную дверь Алексею Фёдорову не удалось.

Полицейский увидел, что дым уже просачивается в подъезд, и вновь выбежал на улицу, чтобы осмотреть помещение через окно. Сквозь стекло он увидел силуэт человека. Он вернулся к двери и снова стал стучать. Отреагировав на громкий стук, гражданин открыл замок, а полицейский помог отворить дверь снаружи квартиры.

Жилище к этому моменту было уже полностью заполнено дымом. Правоохранитель вывел мужчину на улицу, где предложил ему медицинскую помощь, от которой пострадавший отказался. Затем Алексей Фёдоров совместно с прибывшими сотрудниками МЧС проверили квартиру на наличие других пострадавших. В помещении больше никого не было, и пожарные приступили к поиску причины задымления и её устранению.

Предварительно установлено, что источником дыма послужила оставленная на плите сковородка. Хозяин квартиры был нетрезв и забыл о ней, после чего лёг спать. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.