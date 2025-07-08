Происшествия

Курганец оказался в должниках из-за двойника в Пскове

У жителя Курганской области в другом городе оказался двойник. Об этом сообщает омбудсмен Алена Лопатина.

Фотография: Илья Московец © URA.RU

«Житель села Глядянское обратился к уполномоченному по правам человека в Курганской области за защитой своих прав. Оказывается, у него имеется двойник (совпадение по имени, отчеству, фамилии, года рождения), проживающий в городе Пскове. В связи с чем курганец стал должником по исполнительным производствам, возбужденным в отношении псковича», — сообщается на странице омбудсмена в соцсети «ВКонтакте».

При неверной идентификации личности ни в чем не повинный человек платит за должника, сталкивается с проблемами при выезде за пределы страны, может оказаться без средств к существованию или с арестованным имуществом. В таких случаях чаще всего винят автоматизированную систему учета. А узнать о своем двойнике можно лишь когда уже произошло списание денег, и не всегда внезапно возникшую проблему удается решить самостоятельно, пишет информационное агентство URA.RU.

«В конкретном случае уполномоченный по правам человека в Курганской области обратилась в Управление службы судебных приставов по Псковской области. Вопрос урегулирован оперативно. Курганец не будет отвечать по чужим долговым обязательствам», — добавила Лопатина.