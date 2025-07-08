Происшествия

Ушедшего в лес с зеленым велосипедом пенсионера разыскивают в Псковском районе

Полиция разыскивает Михаила Никитина 1937 года рождения, проживающего по адресу: село Карамышево Псковского района. С 4 июля его местонахождение неизвестно (ушел в лес), сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой. Был одет в серую куртку, резиновые сапоги, при себе имел велосипед зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Никитина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.