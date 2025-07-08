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Жительницу Пушкиногорского района обязали выплатить задолженность по микрозайму

Жительница Пушкиногорского района не смогла доказать незаконность микрозайма, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов.

Пушкиногорский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Профессиональная коллекторская организация "АйДиКоллект"» к ответчику о взыскании задолженности по договору займа и судебных расходов и по встречному иску ответчика к истцу о признании незаключенным договора микрозайма.

В обоснование иска указано, что 30 августа 2023 года между кредитором и ответчиком был заключен договор потребительского займа, по которому кредитор передал заемщику денежные средства.

В обоснование встречного иска ответчик указала, что договор микрозайма она не заключала и денежные средства не получала.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ответчик подала заявку через сайт кредитора с указанием её паспортных данных. Затем, с целью получения потребительского займа прошла процедуру регистрации заемщика, получила доступ в личный кабинет, с использованием смс-кода, логина и пароля, направляемых на номер телефона заемщика, тем самым подтвердила достоверность своих данных и подписала заявку путем проставления простой электронной подписи.

Суд установил, что договор потребительского займа был заключен ответчицей дистанционно.

Кредитор исполнил свои обязательства и перечислил денежные средства на карту заемщика, которая в дальнейшем в нарушение принятых на себя обязательств не исполняла надлежащим образом условия договора займа по возврату денежных средств и начисленных процентов, в связи с чем образовалась задолженность.

Суда удовлетворил требования кредитора в полном объеме, с ответчика взыскана в пользу истца задолженность по договору займа в сумме 39 177 рублей, а также судебные расходы.

В удовлетворении встречного иска ответчика о признании договора микрозайма незаключенным отказано.