Происшествия

Псковский областной центр семьи нарушил санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратура Пскова вместе со специалистами Роспотребнадзора по Псковской области проверили деятельность ГБУСО «Областной центр семьи» и выявили нарушения требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Оказалось, что учреждения находятся в плохом состоянии, так как стены, половое покрытие и потолки помещений имеют деформации, дефекты, что не допускает качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Часть здания учреждения находится в аварийном состоянии: во всех помещениях приемного отделения разрушены потолки, стены, полы.

Таким образом, неудовлетворительное санитарное состояние помещений медицинского назначения и приемного отделения ГБУСО «Областной центр семьи» не позволяет надлежаще исполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства и влечет нарушение прав воспитанников в сфере санитарного благополучия, в связи с чем исковое заявление было направлено в суд.

Заявленные прокурором требования удовлетворены Псковским городским судом. Решение суда не вступило в законную силу.