Происшествия

В городе Пскове проводится проверка по сообщению о гибели женщины в водоеме

В городе Пскове проводится проверка по сообщению о гибели женщины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

24 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Великой в городе Пскове тела 29-летней женщины с признакам утопления. По данному факту следственные органы проводят процессуальную проверку.

По полученной следствием информации, погибшей является местная жительница, которая отдыхала на водоеме вместе со своими знакомыми, во время купания в реке женщина утонула.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.