Происшествия

В лесу пропал пенсионер из псковского СНТ «Торошинка»

59-летний Владимир Афанасьев пропал в СНТ «Торошинка» Псковского района. 5 августа ушел в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волнистые чёрные волосы с проседью, зелёные глаза. Одежда: куртка, чёрная футболка, синие спортивные штаны, чёрные галоши, предположительно, чёрная или рыжая кепка. С собой пакет.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.