По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск

По иску Печорской транспортной прокуратуры суд обязал администрацию Усинска устранить нарушения на приаэродромной территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в северо-западной транспортной прокуратуре.
Фотография: Северо-Западная транспортная прокуратура
Администрация муниципального образования «Усинск» Республики Коми не провела повторное орнитологическое исследование городского полигона твердых бытовых отходов, размещенного в пределах приаэродромной зоны.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд. Исковые требования надзорного органа удовлетворены.
Исполнение решения суда ‑ на контроле.