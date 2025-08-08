По требованию Печорской прокуратуры проведут повторное орнитологическое исследование вокруг аэродрома Усинск

Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» о востребованных кадрах в дорожной сфере

На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей

Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука

О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных