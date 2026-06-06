376 украинских БПЛА уничтожены над территориями России

376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территориями России этой ночью, сообщили в Минобороны.

Изображение сгенерировано ИИ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении.

Над Псковской областью сбито более 15 БПЛА.