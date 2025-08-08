Происшествия

Девушку с гражданствами РФ и Украины заключили под стражу в Пскове по обвинению в содействии терроризму

25-летнюю девушку с гражданствами РФ и Украины заключили под стражу в Пскове по обвинению в содействии терроризму, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Сегодня Псковский городской судом по ходатайству следователя СО УФСБ России по Псковской области в отношении 25-летней девушки, имеющей гражданство как РФ, так и Украины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 октября

По версии следствия, обвиняемая, используя мобильный телефон, отыскала банковские реквизиты счета представителей террористической организации и осуществила перевод денежных средств на счет, который использовали для сбора средств на финансирование украинской националистической организации.

Суд согласился с доводами следователя о том, что девушка, находясь вне изоляции от общества, может скрыться от органов предварительного расследования.