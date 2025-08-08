Происшествия

Росгвардейцы предотвратили хищение алкоголя в Великих Луках

Росгвардейцы предотвратили хищение алкоголя в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

14 августа около 20:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на улице Первомайская, города Великие Луки поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2006 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.