Экс-замначальника псковского отделения Ространснадзора усилили наказание за получение взятки

Бывшему заместителю начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО ужесточили наказание за получение взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Псковский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор Опочецкого районного суда от 23 июня, которым бывший заместитель начальника был осужден за получение взятки к наказанию в виде штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Апелляционной инстанцией приговор районного суда был изменен с усилением наказания до 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 4-кратной суммы взятки - 4 млн 760 тысяч рублей.