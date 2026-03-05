Гдович насильственно похитил курительный аппарат и деньги у знакомого

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому округу выявили местного жителя, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в городе Гдове вечером 1 марта у дома по улице 2-ой Слободской молодой человек на почве неприязненных отношений открыто под угрозой применения насилия похитил у знакомого местного жителя испарительное устройство, используемое для курения, и деньги, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный житель Гдова, молодой человек 2004 года рождения. Часть похищенного изъята.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.