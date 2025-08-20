Происшествия

Балкон горел на четвертом этаже многоэтажки на Рижском проспекте в Пскове

Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на Рижском проспекте в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

25 августа возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Также пожарные тушили сажу в дымоходе отопительной печи на улице Каштановой в Великих Луках. Предположительной причиной названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.