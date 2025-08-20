Происшествия

Женщину оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранцев в Порхове

В Порхове женщину оштрафовали на 25 000 рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

В середине и конце марта 2025 года в МФЦ Порхова несудимая ранее женщина, имеющая регистрацию в Порховском районе, без фактического предоставления жилого помещения для проживания подписала документы, содержание ложные сведения о месте постоянного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

На этом основании иностранные граждане были фиктивно поставлены на миграционный учет на территории Порховского района.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.