Происшествия

Хозяин покусавшей ребенка собаки в Печорах выплатит 50 тысяч рублей компенсации

Прокуратура Печорского района защитила права несовершеннолетнего, подвергшегося нападению собаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в июле текущего года в Печорах на малолетнего ребенка напала собака, в результате чего причинила ему телесные повреждения.

Ввиду того, что владелец собаки не обеспечил надлежащие условия содержания домашнего животного, что повлекло его нападение на человека, прокуратура в интересах пострадавшего направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил, в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.