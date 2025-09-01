Происшествия

Около 5 миллионов рублей лишились псковичи за один день

Порядка 5 000 000 рублей удалось выманить мошенникам под разными предлогами из жителей Пскова и Гдова 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вчера днем этим горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками казначейства и налоговой службы. И, в частности, под выдуманным предлогом о, якобы, необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» и декларирования ввели собеседников в заблуждение.

В итоге, потерпевшие, среди которых были в том числе пенсионеры и студенты, лишились в обшей сложности более пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи в полиции напомнили жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.