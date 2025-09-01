Псковcкая обл.
Происшествия

Около 5 миллионов рублей лишились псковичи за один день

06.09.2025 19:00

Порядка 5 000 000 рублей удалось выманить мошенникам под разными предлогами из жителей Пскова и Гдова 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вчера днем этим горожанам звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками казначейства и налоговой службы. И, в частности, под выдуманным предлогом о, якобы, необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» и декларирования ввели собеседников в заблуждение. 

В итоге, потерпевшие, среди которых были в том числе пенсионеры и студенты, лишились в обшей сложности более пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи в полиции напомнили жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.

  • Никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны пластиковой карты, а также СМС - коды и пароли, присылаемые банковскими учреждениями.
  • Если вам звонят подозрительные незнакомцы, кем бы они ни представлялись, сразу же прекратите этот разговор и положите трубку.
  • Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые вам сообщают неизвестные «доброжелатели».
  • Если же вы все-таки стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно обратитесь в полицию и проинформируйте о случившемся. Следует также сообщить о произошедшем в соответствующее банковское учреждение.
Источник: Псковская Лента Новостей
