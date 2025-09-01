Происшествия

Завершено расследование дела о распространении несовершеннолетним «закладок» в Пскове

Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Островского района, обвиняемого в совершении 42 эпизодов покушения на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 28 мая в Пскове несовершеннолетний был задержан сотрудниками областного УКОН УМВД при попытке сбыта наркотиков через тайники. Изъято 42 свертка расфасованного наркотического средства.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.