В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета

В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В марте на станции Псков–Пассажирский он похитил у потерпевшего рюкзак с банковской картой. Ушел за пределы вокзала и успел потратить все деньги в магазинах, но «счастье» длилось недолго — его задержали сотрудники транспортной полиции.

С учетом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд назначил 8 месяцев 10 десять дней лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.