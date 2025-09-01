Происшествия

Из-за схода грузовых вагонов в Ленобласти изменён маршрут псковских «Ласточек»

В связи с происшествием на перегоне Строганово — Мшинская в Ленинградской области произошел сход грузовых вагонов. Изменён маршрут поездов «Ласточка» №810 Псков – Санкт-Петербург и №809 Санкт-Петербург – Печоры, их задержка в пути составляет 2 часа, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Помимо этого, временно отменены семь пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская.

Для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская – Луга.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Фотографии: Telegram-канал 112

В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях.