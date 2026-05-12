Более четырех миллионов рублей выманили махинаторы у жителей Псковского округа

Неизвестные злоумышленники, представляясь сотрудниками банковской сферы, по телефону и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Псковского муниципального округа и завладели их денежными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Махинаторы настоятельно рекомендовали собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно перевести их сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности свыше четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.