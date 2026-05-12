 
Происшествия

Мужчину и женщину задержали в Пскове за попытку вынести из магазина товары почти на 38 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировали на сигнал тревоги 11 мая около 3 часов ночи, поступивший из магазина на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, правоохранители задержали двух подозреваемых, которые попытались украсть продукты и вещи на сумму 37 812 рублей. 

Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали двух подозреваемых, мужчину 1992 года рождения и женщину 1994 года рождения. По предварительным данным, подозреваемые похитили из магазина продукты питания, косметику и другие товары.

В настоящий момент по факту кражи ведётся проверка. 

