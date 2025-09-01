Происшествия

Более 20 единицы оружия изъяли псковские Росгвардейцы за неделю

С 15 по 21 сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 47 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 19 административных правонарушений, из оборота изъяли 23 единицы оружия и более 300 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.